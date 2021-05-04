В рязанском Канищеве организовали стройку без предупреждения

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В Канищеве в Рязани резко организовали стройку. При этом жителей никто не предупредил. Об этом заявил рязанец в группе ВК «Типичная Рязань«.

Мужчина рассказал, что для строительства неизвестных сооружений огородили огромную территорию зеленой зоны.

— Под шумок, ничего не объясняя жителям улицы Бирюзова, начали вести работы по строительству. ЖКХ отстраняется и посылает в префектуру Рязани, а они не работают из-за майских праздников. Пока кто-то празднует, где-то начинают вбивать сваи, — написал рязанец.

Мужчина предположил, что это время выбрали неслучайно. Работы, якобы, специально ведут в ускоренном режиме, пока большая часть жильцов за городом.