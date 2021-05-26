В Рязанском госуниверситете подвели итоги XVII Всероссийского фестиваля «Есенинская весна»

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В среду, 26 мая, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XVII Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна».

В фестивале, который проходил в дистанционном формате, приняли участие более 250 студентов образовательных организаций из более 20 регионов, всех восьми федеральных округов Российской Федерации, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Азербайджан.

РИА «7 новостей» публикует имена победителей и призёров фестиваля.

Конкурс научно-исследовательских работ студентов

1 место

Павленко Ольга (Донецкий национальный университет)

Зимина Анастасия (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

2 место

Козявина Елена (Воронежский государственный университет)

Сидорова Елена (РГУ имени С.А. Есенина)

Миронова Алина (Касимовский педагогический колледж)

3 место

Дженгурова Людмила (Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова)

Островская Мария Владимировна (Смоленский филиал Саратовской государственной юридической академии)

Специальные дипломы:

Ващенко Евгений, Воронов Ярослав, Захарецкий Сергей, Кулинич Анастасия, Пименов Егор, Платова Валерия (Донецкий национальный университет)

Конкурс литературного творчества

Поэзия

1 место

Григорова Ксения (Луганский государственный университет имени Владимира Даля)

Ковалев Максим (Брянский государственный технический университет)

Прокофьев Илья (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова)

2 место

Борзихин Вадим (Пензенский государственный университет)

Фомина Екатерина Романовна (РГУ имени С.А. Есенина)

Семенцова Анастасия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)

Матвеева Анастасия (Филиал Рязанского педагогического колледжа в городе Касимове)

3 место

Барсуков Тимофей, Рогозин Александр (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова)

Седова Виктория (РГУ имени С.А. Есенина)

Стерликов Кирилл (Михайловский экономический колледж-интернат)

Емикеева Дарья (Московский государственный психолого-педагогический университет)

Специальные дипломы:

Бабин Владислав, Свекровин Виктор (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова), Ризатдинова София (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), Исаева Анастасия (Псковский государственный университет), Макарова Ирина (РГУ имени С.А. Есенина), Колгашкина Татьяна (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова), Блинова Анна (Рязанский строительный колледж имени В.А. Беглова).

Проза

1 место

Бусарев Иван (РГУ имени С.А. Есенина)

2 место

Косьяненко Анастасия (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

Шарипова Айза (Российский университет дружбы народов)

Бабаев Роман (РГУ имени С.А. Есенина)

Федоренко Валентин (Донецкий национальный университет)

3 место

Гальцова Дарья (Воронежский государственный университет)

Холдоенко Ксения (Российский государственный гуманитарный университет)

Мартынов Никита, Волошин Данила, Стареченко Даниил, Малышев Егор,

Торенков Константин (Донецкий национальный университет)

Специальные дипломы:

Неклюдов Никита, Притула Максим, Ратников Максим, Рубцов Никита, Серафимов Вадим, Егоров Максим, Светлов Даниил (Донецкий национальный университет)

Музыкально-исполнительский конкурс

1 место

Кузнецова Виктория (Рязанский колледж культуры)

Ансамбль казачьей песни «Хуторок» (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Ансамбль «Crescendo» (Донецкий национальный университет)

2 место

Квартет «Кто я?» (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Шарова Маргарита (Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина)

Бобкова Анастасия (Донецкий национальный университет)

3 место

Буцкий Дмитрий («Центр эстетического воспитания детей» города Рязани).

Носов Михаил (Рязанский колледж электроники).

Парахин Владислав (Донецкий национальный университет).

Петрухина Маргарита (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского).

Шевелева Варвара (Донецкий национальный университет).

Специальные дипломы:

Чубенко Дарья Степановна(Донецкий национальный университет).

Дуэт Землянский Алексей и Ломачук Яна

(«Шахтерский педагогический колледж», Донецкая Народная Республика).

Вокальная группа «Добротолюбы» (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова)

Нащекина Екатерина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Конкурс художественно-изобразительного творчества

Портрет, пейзаж, иллюстрация к произведениям С.А. Есенина

1 место

Леонова Татьяна (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Жирихова Екатерина (РГУ имени С.А. Есенина)

Сушко Анастасия (Донецкий национальный университет)

2 место

Васильева Анастасия (филиал Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове)

Демьяненко Мария, Короткая Дарья, Удовиченко Елизавета (Донецкий национальный университет)

3 место

Щербакова Ольга (Рязанский колледж имени Н.Н. Комарова)

Гришин Сергей, Баклышкина Юлия (Касимовский нефтегазовый колледж)

Бубнова Дарья, Шкварина Вероника (филиал Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове)

Художественная фотография

1 место

Буданов Алексей (Касимовский нефтегазовый колледж)

Жуков Евгений (Рязанский многопрофильный колледж)

2 место

Зимина Анастасия (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Клепикова Анастасия (Рязанский многопрофильный колледж)

Бригида Ирина (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний)

3 место

Нащекина Екатерина (РГУ имени С. А. Есенина)

Катин Дмитрий (Рязанский колледж электроники)

Осин Илья (Рязанский политехнический колледж)

Конкурс художественного чтения

Художественное (выразительное) чтение

1 место

Гребеньков Иван (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Иванова Оксана (Рязанский технологический колледж)

2 место

Кадаева Анна (Рязанский колледж культуры)

Марукова Анастасия (Рязанский технологический колледж)

Хромов Николай (Рязанский колледж культуры)

3 место

Назаров Иван (Рязанский колледж культуры)

Путинцев Александр (Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева)

Фатеев Владислав (Донецкий национальный университет)

Гузик Роман (Скопинский электротехнический колледж)

Литературные и литературно-музыкальные композиции

1 место

Поэтическая композиция «В этом мире я только прохожий» (Донецкий национальный университет)

2 место

Музыкально-литературная композиция «Гой ты, Русь моя родная!». (Коллектив Межпоселенческого дома культуры Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан)

Специальные дипломы:

Ахциев Ислам (Северо Кавказский институт-филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства при президенте РФ»)

Бирюков Руслан (Рязанский технологический колледж)

Лебедь Дмитрий (Донецкий национальный университет)

Каскинов Ильяс (Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы)

Гайсаева Фатима, Балакирев Никита (Рязанский педагогический колледж)

Конкурс журналистских материалов

1 место

Волков Владимир (Рязанский политехнический колледж)

Ермаков Виктор (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Гальцова Дарья (Воронежский государственный университет)

2 место

Творческий коллектив Донецкого педагогического колледжа

Ильин Александр (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Дудченко Яна (Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского)

3 место

Нащекина Екатерина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Лучина Екатерина (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов)

Конкурс авторских художественных переводов и художественного чтения на иностранных языках

Авторский перевод 1–3 произведений С.А. Есенина на иностранные языки, выполненный самим участником фестиваля

1 место

Коношкова Екатерина (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний)

2 место

Травкина Екатерина (Горловский институт иностранных языков)

3 место

Сидоренко Олеся (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний)

Анализ существующих переводов произведений С.А. Есенина на иностранные языки

1 место

Травкина Екатерина (Горловский институт иностранных языков)

2 место

Николаева Юлия (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Художественное чтение произведения С.А. Есенина на иностранном языке

1 место

Ризатдинова София (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

2 место

Николаева Валерия (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Конкурс педагогического творчества

1 место

Кошелева Мария (Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)

2 место

Николаева Юлия (РГУ имени С.А. Есенина)

3 место

Артюхина Анастасия (Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)

Обладателем Гран-при XVII Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна» признан студент Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Иван Бусарев.