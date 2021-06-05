В рязанском ЦПКиО развесили кормушки для белок

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Кормушки для белок появились в рязанском ЦПКиО. Об этом сообщает региональный Минспорт.

Кормушки повесили в преддверии Всемирного дня окружающей среды по маршруту «Кремлёвский». На них — логотип проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов».

В зимнее время кормушки будут использовать также для птиц.

Рязанцам напоминают: в парке обитает многочисленная группа белок, но не все знают как правильно их кормить. Ни в коем случае нельзя кормить их арахисом, миндалем, фисташками, хлебом, а уж тем более сухариками, чипсами и печеньем. Эти продукты — яд для белок