В Рязанской ОКБ провели операцию 102-летней пациентке

В Областной клинической больнице врачи отделения травматологии прооперировали 102-летнюю рязанку, сообщает региональный минздрав.

Женщину доставили в медучреждение на скорой помощи после того, как она упала на своём приусадебном участке. Обследование показало, что у пациентки чрезвертельный оскольчатый перелом бедра.

Такой диагноз часто ставится людям пожилого возраста. Прежде он не поддавался лечению и означал, что человек будет навсегда прикован к постели. Однако на сегодняшний день рязанские медики применяют новые технологии хирургического лечения, которые позволяют поставить на ноги людей любого возраста.

Врачи с помощью малоинвазивного вмешательства установили пациентке специальный штифт, позволяющий вновь ходить уже на следующий день после операции.