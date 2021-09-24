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Пятница, 24 сентября, 2021
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В Рязанской ОКБ провели операцию 102-летней пациентке

Александр Ильин
В Рязанской ОКБ провели операцию 102-летней пациентке

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В Областной клинической больнице врачи отделения травматологии прооперировали 102-летнюю рязанку, сообщает региональный минздрав.

Женщину доставили в медучреждение на скорой помощи после того, как она упала на своём приусадебном участке. Обследование показало, что у пациентки чрезвертельный оскольчатый перелом бедра. 

Такой диагноз часто ставится людям пожилого возраста. Прежде он не поддавался лечению и означал, что человек будет навсегда прикован к постели. Однако на сегодняшний день рязанские медики применяют новые технологии хирургического лечения, которые позволяют поставить на ноги людей любого возраста. 

Врачи с помощью малоинвазивного вмешательства установили пациентке специальный штифт, позволяющий вновь ходить уже на следующий день после операции.

«Бабушка уже встаёт на ноги и ждёт выписки», — передают в ОКБ.  

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