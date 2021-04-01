В Рязанской областной Думе обсудили состояние дорог

В рамках заседания Рязанской областной Думы 31 марта состоялся «правительственный час». Его посвятили обсуждению состояния рязанских дорог, реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и решению проблем, связанных с ремонтом дорожного полотна.

С докладом перед депутатами выступил руководитель регионального Минтранса Вадим Решетник. Он доложил о реализации нацпроекта и результатах деятельности в этом направлении. Так, долю дорог в области удалось увеличить на 15%. Чтобы привести в нормативное состояние всю сеть дорог, области потребуется не менее 50 млрд рублей. Одна из возможностей финансирования дорожных работ в регионе – привлечение средств федерального центра. В регион уже поступило 10 млрд рублей из федерального бюджета, средства распределили до 2023 года.

Как отметил Решетник, особое внимание уделяется дорогам с высокой интенсивностью движения, в том числе обходам вкруг населённых пунктов. В прошлом году в эксплуатацию введён объезд вокруг Сасова, разрабатывается проектная документация Южного обхода Рязани.

После доклада министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области состоялось обсуждение.











Так, например, заместитель председателя комитета областной Думы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов поднял вопрос о качестве дорожного полотна. Несмотря на то, что объём дорожного фонда значительно вырос за последние годы, состояние дорог по-прежнему вызывает недовольство рязанцев.

Вадим Решетник напомнил, что дополнительно создан отдел, который занимается нормативным содержанием дорог. Именно туда можно передавать информацию по дорогам, нуждающимся в ремонте.

Зампред комитета областной Думы по аграрным вопросам Денис Сидоров поинтересовался, проводилась ли ревизия дорог, находящихся в плохом состоянии. Руководитель регионального Минтранса доложил: из 900 региональных дорог проверено 180.

В ходе «правительственного часа» также обсудили состояние дорожного полотна в областном центре. Так, в Рязани из 86 отремонтированных участков вновь нуждаются в ремонте – 34. Все они на гарантии. Капитальный ремонт 13 участков дорог, стартовавший в прошлом году, продолжится при наступлении благоприятных погодных условий. Ремонт Северного обхода начнётся после передачи дороги в областную собственность. Из областного бюджета дополнительно Рязани выделено 27 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы ещё три участка в Борках, на улице Коняева и переулке Войкова.

Заместитель председателя комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев обратил внимание, что при планировании ремонта моста на улице Ленина не были должным образом подготовлены объездные пути. В итоге общественный транспорт ездит по разбитому асфальту. Вадим Решетник отметил: после открытия движения по Астраханскому мосту Леволыбедскую улицу, качество асфальта на которой вызывает нарекания жителей Рязани, отремонтируют.

Депутат Николай Макариков напомнил, что одна из целей нацпроекта – ликвидация мест концентрации ДТП. Сейчас в Рязани, по его словам, несколько таких участков. На них стоит обратить внимание. При этом в ходе обсуждений прозвучала следующая статистика: смертность на дорогах Рязанской области по сравнению с 2019 годом сократилась на 23%.

Председатель комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова обратила внимание на то, что нуждаются в ремонте и дороги в районах. Например, Кадомскому и Сасовскому районам в 2021 году средства на эти цели не выделены. По словам Вадима Решетника, министерство меняет механизм отбора заявок. Сейчас готовится математическая модель, которая будет основана на статистических данных, таких как общая протяженность дорог района и процент дорог в нормативном состоянии.

– В данном случае всё будет прозрачно и любой глава, будет понимать, сколько субсидий в следующем году он получит, ровно на эту сумму будет готовить проектно-сметную документацию и не проектировать «на полку», чтобы не отвлекать бюджетные средства, – сказал он.

Также в рамках «правительственного часа» обсудили механизмы контроля за качеством дорожных работ, состояние уличного освещение, исполнение гарантийных обязательств подрядчиками. По итогам обсуждения профильный комитет подготовит постановление, которое парламентарии рассмотрят на заседании Думы.