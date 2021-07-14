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Среда, 14 июля, 2021
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В Рязанской области зарегистрировали 5 случаев клещевого боррелиоза

Елена Лобанова
В Рязанской области зарегистрировали 5 случаев клещевого боррелиоза
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В этом сезоне в Рязанской области зарегистрировали пять случаев клещевого боррелиоза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора. 

На прошлой неделе в медучреждения региона по поводу присасывания клещей обратились 77 человек. Из них 23 — ребенка. Это ниже аналогичного периода 2020 года. 

Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

Лабораторное исследование выявило в 17,9% клещей возбудители клещевого боррелиоза, а в 4,3% — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

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