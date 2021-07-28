В Рязанской области зафиксировали рост онкологических заболеваний

Рост онкологических заболеваний зафиксировали в Рязанской области. Об этом рассказал главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев в интервью ТКР.
Врач рассказал, что рост заболеваемости не связан с употреблением вредных веществ.
Специалист подчеркнул, что рост раковых заболеваний связан с увеличением общего количества пожилых людей и продолжительности жизни.
Главврач также рассказал, что самым распространенным остается рак легких. У женщин чаще всего обнаруживают рак молочной железы, а у мужчин — рак простаты. В последнее время стали больше встречаться и пигментные образования на коже.
При этом, отметил Рязанцев, заболеваемость раком желудка по необъяснимой причине снизилась.