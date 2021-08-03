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Вторник, 3 августа, 2021
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В Рязанской области задержали скрывавшуюся свыше 10 лет аферистку

Елена Лобанова
В Рязанской области задержали скрывавшуюся свыше 10 лет аферистку
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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В Рязанской области задержали аферистку, которая скрывалась более 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

По предварительным данным, в 2008 году женщина вместе с сожителем разработали план по обману обеспеченного человека. Они представились влиятельными людьми с серьезными связями. За $3 млн злоумышленники обещали назначить пострадавшего на должность замглавы администрации Сочи. 

Получив аванс в размере свыше 5,5 млн рублей, они не выполнили обещания и скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Мужчину задержали и осудили, а его сообщницу объявили в федеральный розыск в 2009 году. Свыше 10 лет она меняла места жительства, чтобы ее никто не нашел. 

Женщину задержали при выезде из села Алеканово Рязанской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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