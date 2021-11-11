В Рязанской области выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 10 ноября, в Рязанской области выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 154. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1581 человек, общее число случаев заражения — 50 405.

Темп прироста за сутки составил 0.53%. Показатель заболеваемости в регионе — 4494.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6067.3 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 38 058 случаев заражения (всего 8 911 713), умерло пациентов — 1239 (всего 250 454).