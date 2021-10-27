В Рязанской области выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 27 октября, в Рязанской области выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 13. Пациентов, справившихся с болезнью, — 135. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1358 человек, общее число случаев заражения — 47 018.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4192.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5686.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 36 582 случая заражения (всего 8 352 601), умерло пациентов — 1123 (всего 233 898).