В Рязанской области выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 23 октября, в Рязанской области выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 128. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1318 человек, общее число случаев заражения — 46 162.

Темп прироста за сутки составил 0.43%. Показатель заболеваемости в регионе — 4116.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5586.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 37 678 случаев заражения (всего 8 205 983), умерло пациентов — 1075 (всего 229 528).