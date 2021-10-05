В Рязанской области выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 5 октября, в Рязанской области выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 73. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1149 человек, общее число случаев заражения — 43 003.

Темп прироста за сутки составил 0.32%. Показатель заболеваемости в регионе — 3834.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5199.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 110 случаев заражения (всего 7 637 427), умерло пациентов — 895 (всего 211 696).