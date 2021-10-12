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Вторник, 12 октября, 2021
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В Рязанской области выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом

Александр Ильин

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Во вторник, 12 октября, в Рязанской области выявлен 161 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 178. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1216 человек, общее число случаев заражения — 44 113.

Темп прироста за сутки составил 0.36%. Показатель заболеваемости в регионе — 3933.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5332.9 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 28 190 случаев заражения (всего 7 832 964), умерло пациентов — 973 (всего 218 345).

В Рязанской области выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом

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