В Рязанской области высокий спрос на разработчиков, аналитиков, администраторов баз данных. Об этом говорится в исследовании GeekBrains «Востребованность цифровых профессий в регионах России».

Самые популярные профессии в сфере IT по стране — разработчик ПО, администратор баз данных, тестировщик и web-инженер.

Наиболее востребованный язык программирования — Python.

Женщины и мужчины в равной степени интересуются IT-профессиями.

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование IT-вакансий в 85 регионах России с января по июнь 2021 года. В основе рейтинга — данные анкетирования более 20 000 соискателей, студентов и выпускников образовательной платформы.

В Рязанской области наибольший спрос в сфере IT на разработчиков, аналитиков и администраторов баз данных.

По стране самыми нужными на рынке труда оказались разработчики — эта специализация лидирует в 55 регионах. На втором месте вакансия администратора баз данных (лидирует в 5 регионах), третье место делят тестировщики и web-инженеры (лидируют в четырех регионах).

Наиболее востребованным языком разработки у работодателей стал Python. При этом среди программистов с опытом больше трех лет самые высокие зарплаты были у разработчиков по JavaScript. Из областей, смежных с программированием, больше всего получают DevOps-инженеры и специалисты по Data Science.

Специалистам без опыта работы в IT легче всего начинать карьеру в регионах. Больше всего вакансий для новичков в Крыму. Также охотно нанимают джунов в Ставропольском крае (44%), Кемеровской (39%) и Владимирской (38%) областях.

С опытом работы от года до трех лет проще всего найти работу в Самарской области (57%) и в Удмуртии (57%). Cпециалистов такого уровня также активно ищут в Томской (57%), Пензенской (56%) и Свердловской (56%) областях.

Столицы, наоборот, забирают самые квалифицированные кадры с опытом от трех до шести лет — в Москве таких вакансий 37%, в Санкт-Петербурге — 35%. На третьем месте Новосибирская область — 26%.

В общем зачете по поиску IT-кадров лидирует Москва (20,8%) и Санкт-Петербург (17,4%). Однако спрос на IT-специалистов в Новосибирской области сравним с Петербургом и составляет 15%. Следом идут Томская (13,4%) и Ульяновская (12,8%) области.

В большинстве регионов женщины интересуются обучением IT-профессиям, равно как и мужчины (ок. 50/50). Исключение — Чеченская республика. Город Грозный лидирует по количеству обучающихся мужчин — 73%.

Полная версия исследования содержит обзор развития IT-отрасли в регионах, которые попали на верхние строчки рейтинга, а также выявляет 20 территорий с развивающимися IT-кластерами