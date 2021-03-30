В Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества

В понедельник, 29 марта, на заседании Общественной палаты Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подготовили на основе данных, которые предоставили общественные объединения, структуры законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.
Председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина поблагодарила губернатора за постоянное взаимодействие и поддержку общественных инициатив, которые совместно уже удалось осуществить.