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В Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества

Елена Лобанова

В понедельник, 29 марта, на заседании Общественной палаты Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Документ подготовили на основе данных, которые предоставили общественные объединения, структуры законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. 

— В настоящее время общественники помогают воплощать в жизнь многие социально-значимые  инициативы. Все они направлены на создание более комфортных условий в городах и селах, патриотическое воспитание молодежи. Региональная общественная палата успешно организует контроль за ходом голосования на выборах различного уровня, — подчеркнул Николай Любимов. 

Председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина поблагодарила губернатора за постоянное взаимодействие и поддержку общественных инициатив, которые совместно уже удалось осуществить.

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