В Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества

В понедельник, 29 марта, на заседании Общественной палаты Рязанской области утвердили доклад о состоянии гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подготовили на основе данных, которые предоставили общественные объединения, структуры законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.

— В настоящее время общественники помогают воплощать в жизнь многие социально-значимые инициативы. Все они направлены на создание более комфортных условий в городах и селах, патриотическое воспитание молодежи. Региональная общественная палата успешно организует контроль за ходом голосования на выборах различного уровня, — подчеркнул Николай Любимов.

Председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина поблагодарила губернатора за постоянное взаимодействие и поддержку общественных инициатив, которые совместно уже удалось осуществить.