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Среда, 28 апреля, 2021
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В Рязанской области установлен особый противопожарный режим

Елена Лобанова
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Со вторника, 27 апреля, в Рязанской области установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Николай Любимов. 

На время действия режима в регионе жители должны соблюдать определенные правила. 

Так, под запретом находится посещение лесов. Исключение составляют жители населенных пунктов, к которым необходимо подъезжать через лесополосу. Запрет не распространяется и на госслужащих, которые выполняют свою работу. 

На время действия режима в леса нельзя въезжать и на машинах. Исключение составляют автомобили экстренных служб. 

— В регионе обеспечат патрулирование перекрытых шлагбаумом территорий, установят предупредительные знаки, — говорится в сообщении. 

В круглосуточном режиме будет работать «горячая линия» по номерам телефонов 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 27-79-59.

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