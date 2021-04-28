В Рязанской области установлен особый противопожарный режим

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Со вторника, 27 апреля, в Рязанской области установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Николай Любимов.

На время действия режима в регионе жители должны соблюдать определенные правила.

Так, под запретом находится посещение лесов. Исключение составляют жители населенных пунктов, к которым необходимо подъезжать через лесополосу. Запрет не распространяется и на госслужащих, которые выполняют свою работу.

На время действия режима в леса нельзя въезжать и на машинах. Исключение составляют автомобили экстренных служб.

— В регионе обеспечат патрулирование перекрытых шлагбаумом территорий, установят предупредительные знаки, — говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме будет работать «горячая линия» по номерам телефонов 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 27-79-59.