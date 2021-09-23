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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Рязанской области собрали более 1000 тонн яблок

Александр Ильин
В Рязанской области собрали более 1000 тонн яблок

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В Рязанской области завершается сезон сбора яблочного урожая. Главные производители в этом году — ООО «Авангард» и ИП Айюбова С.А, сообщается на сайте регионального минсельхоза. 

К 23 сентября компании собрали в общей сложности 1070 тонн яблок. Их продукцию можно встретить на ярмарках выходного дня и в розничных магазинах. Часть урожая поступает в фруктохранилище. 

Помимо яблок, в Рязанской области собрали более 220 тонн земляники, 21 тонну малины, и почти 200 тонн черной смородины. 

Отмечается, что сейчас сбор садовых культур всё ещё продолжается.

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