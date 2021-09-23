В Рязанской области собрали более 1000 тонн яблок

В Рязанской области завершается сезон сбора яблочного урожая. Главные производители в этом году — ООО «Авангард» и ИП Айюбова С.А, сообщается на сайте регионального минсельхоза.

К 23 сентября компании собрали в общей сложности 1070 тонн яблок. Их продукцию можно встретить на ярмарках выходного дня и в розничных магазинах. Часть урожая поступает в фруктохранилище.

Помимо яблок, в Рязанской области собрали более 220 тонн земляники, 21 тонну малины, и почти 200 тонн черной смородины.

Отмечается, что сейчас сбор садовых культур всё ещё продолжается.