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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Рязанской области скончалось 7 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области скончалось 7 пациентов с коронавирусом

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В вторник, 21 сентября, в Рязанской области выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 7. Пациентов, справившихся с болезнью, — 113. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1057 человек, общее число случаев заражения — 41 131.

Темп прироста за сутки составил 0.29%. Показатель заболеваемости в регионе — 3667.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 4979.5 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 19 179 случаев заражения (всего 7 313 851), умерло пациентов — 812 (всего 199 808).

В Рязанской области скончалось 7 пациентов с коронавирусом

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