В Рязанской области родились Аким и Есения

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Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказала о редких и популярных именах, которые родители давали новорождённым в мае. Информацию опубликовал официальный сайт ведомства.

Мальчиков в последний месяц весны чаще всего называли: Михаил, Иван, Александр, Максим, Кирилл, Егор, Артём, Никита, Тимофей, Дмитрий.

Популярными именами для девочек стали: София, Полина, Ксения, Виктория, Анастасия, Анна, Дарья, Валерия, Алиса, Варвара.

Некоторые родители выбирали своим детям довольно редкие имена. Так, в Рязанской области появились Аким, Ефим, Макар, Мирослав, Гордей, Платон, Богдан, Елисей, Артур, Роберт.

Редкие имена для девочек: Евдокия, Глафира, Венера, Аврора, Владислава, Златослава, Есения, Оливия, Мия, Элина.

Интересно, что некоторые считают, что имя Есения появилось в Советском Союзе, в честь поэта Сергея Есенина, родившегося в Рязанской области. В то же время специалисты говорят о греческом происхождении имени. На русский язык оно переводится как «далёкая странница», «гостья».

Имя Аким – русский вариант имени Иоаким – «Воздвигнутый Богом», «Ставленник Божий».