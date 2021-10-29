В Рязанской области полиция нашла похитителя животных по профилю ДНК

В Пронском районе Рязанской области сотрудники полиции с помощью анализа ДНК установили личность мужчины, который подозревается в краже 7 бычков с пастбища у села Кисьва. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На месте выпаса животных криминалисты обнаружили следы от колёс грузовика, куда грузили бычков, а также ДНК злоумышленника.

После правоохранители, проанализировав направление движения транспорта и опросив свидетелей, установили, что подозреваемый находится в Михайловском районе.

С помощью ДНК полицейские смогли точно определить личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель села Щетиновка, ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.