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В Рязанской области подвели итоги конкурса «Школьный шеф»

7info
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В пятницу, 28 мая, в Рязанском многопрофильном колледже прошло подведение итогов регионального конкурса «Школьный шеф», который был организован по инициативе министерства образования и молодежной политики Рязанской области совместно с Рязанской областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ при поддержке депутата Государственной Думы РФ, регионального координатора партпроекта «Новая школа» Елены Митиной.

Главная цель конкурса – сделать школьное питание вкусным и полезным с помощью рецептов, разработанных профессионалами школьного питания.

Конкурс, в котором приняли участие работники школьных столовых и операторов школьного питания, прошел в несколько этапов:

– первый этап – отборочный этап (заочный): прием, обработка и анализ заявок;

– второй этап – практический этап (очный): приготовление участниками блюд, их дегустация членами жюри, выставление оценок.

– третий этап (финал): подведение итогов конкурса и определение победителей.

Всего на участие в конкурсе было подано 26 заявок. В финал вышли 10 участников. 

Члены жюри оценивали внешний вид блюд, их состав, простоту приготовления и другие характеристики. По итогам конкурса будет составлена Книга лучших рецептов, которую передадут руководителям муниципальных органов управления образования для дальнейшего распространения и внедрения рецептов в школьных столовых. 

Победителем конкурса стала повар Рыбновской средней школы №3 Ольга Избенникова. 2 место заняла Екатерина Маркова (Ухоловская средняя школа), 3 место – Лариса Колесникова (Михайловская средняя школа №1).

Награды победителю и призерам вручили депутат Госдумы Елена Митина и заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

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