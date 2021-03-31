В Рязанской области Почта России запустила подписную кампанию на 2-е полугодие 2021 года

С 1 апреля Почта России открывает подписку на более 5 400 периодических печатных изданий на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами предоставляет подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

Подписчики могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года во всех почтовых отделениях с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу Почты России. В подписном агентстве Почты России сегодня представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года.

Сервисом подписки можно также воспользоваться на сайте Почта России в разделе «Онлайн подписка», где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России, а также на дому с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте Почты России.