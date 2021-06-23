В Рязанской области официально открыты 32 пляжа — МЧС

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Инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области продолжают проверку пляжей на наличие спасательных и медицинских постов, проведения санитарно-эпидемиологического контроля и обеспечения пляжей средствами спасения и другим обязательным имуществом.

На данный момент освидетельствование прошли следующие пляжи:

— пляж «Городской» (город Рязань, озеро Ореховое);

— пляж «Борки-1» (город Рязань, Борковской карьер);

— пляж «Борки-2» (город Рязань, Борковской карьер);

— пляж «Борки-3» (город Рязань, Борковской карьер);

— озеро Велье (Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово);

— пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);

— водохранилище «Немецкий» (Александро-Невский район село Нижний Якимец);

— озеро Ольховка (Александро-Невский район, село Каширка);

— река Проня (Михайловский район, город Михайлов);

— ручей Жрака (Захаровский район, село Захарово);

— пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);

— пруд на реке Теменка (Скопинский район, Павелецкое сельское поселение, село Делехово);

— река Истья (Старожиловский район, улица Конезаводская);

— река Хупта (город Ряжск);

— «Нерский парк» (рабочий посёлок Шилово, река Ока);

— река Пра (Сапожковский район, Михеевское сельское поселение, село Кривель);

— река Верда (Сараевский район, рабочий посёлок Сараи);

— водохранилище (Чучковский район село Ункосово);

— река Лучка (Ухоловский район деревня Клинок);

— пляж «Центральный» (Спасский район г. Спасск, улица Набережная, Спасский затон);

— Озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);

— пляж «Дачный» (Спасский район г. Спасск, Спасский затон);

— пляж ДТС «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);

— пляж ДОЛ «Звёздный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);

— пляж ДОЛ «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);

— река Ока (город Касимов, микрорайон «Затон»);

— озеро Сынтул (Касимовский район, рабочий посёлок Сынтул);

— озеро Чистое (Клепиковский район, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево);

— пруд Ермишь (Ермишинский район, рабочий посёлок Ермишь);

— река Тарадея (Шацкий район село Тарадеи);

— река Мокша (Кадомский район, рабочий посёлок Кадом);

— река Цна (Сасовский район, село Устье).

Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируется открыть 39 пляжей.

ГУ МЧС России по Рязанской области напоминает, что купание разрешено только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку инспекторами ГИМС.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.