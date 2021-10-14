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Четверг, 14 октября, 2021
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В Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение

7info

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Синоптики выпустили экстренное метеопредупреждение для жителей Рязани и области. Текст опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В ближайший час в регионе усилится ветер, скорость которого будет достигать порывами 12-17 метров в секунду.

Потенциально опасная погода сохранится до конца суток 14 октября, ночью и в первой половине дня 15 октября.

Чем опасен сильный ветер? 

Усиление ветра грозит обрушением рекламных конструкций, кровли домов, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев. 

Как подготовиться?

Сотрудники МЧС советуют сократить пребывание на улице, лучше оставаться дома. На случай возможного отключения электричества держите наготове фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, не нарушать ПДД. 

Куда звонить?

В экстренных случаях обращайтесь по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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