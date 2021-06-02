В Рязанской области насчитали 895 рек

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На территории Рязанской области протекает 895 рек длиной от 3 км и более, их общая протяженность – 5911 км. Наиболее крупные – Ока, Мокша, Пра, Ранова, Выша, Истья, Проня, Вожа, Цна. Кроме того, на территории области находится более 2800 больших и малых озер. Об этом говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Одно из важных мест в формировании водных ресурсов в области занимают озера. Наибольшее количество озер (88%) — малые, с площадью зеркала менее 0,1 км2 их 2509. Крупных озер с площадью зеркала более 5 км2 всего 5, площадь их водной поверхности составляет 21% общей площади озер.

Наиболее крупные озера расположены в северной части области на территории Мещерской низменности в верховьях р. Пра. Самое крупное — оз.Великое с площадью зеркала 20,7 км2, второе по величине — оз.Дубовое. Самое глубокое — оз.Белое, максимальная глубина его — 45 м.

Кроме естественных водных объектов в области построены и используются 421 пруд и водохранилища различной емкости. Общая площадь зеркала воды — 131,8 км2. Самое крупное водохранилище на территории области — Рязанская ГРЭС на р.Проне. Площадь зеркала при нормальном подпорном уровне (НПУ) — 17,6 км2, полный объем -64,5 млн. м3.

В 2020 году завершены работы по мониторингу состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей водоохранных зон 3 водных объектов:

р.Мокша в районе р.п. Кадом, р.Ока у с.Константиново Рыбновского района Рязанской области и р.Трубеж в г.Рязани. Проведены подготовительные работы по расчистке русла р.Солотча г.Рязань.

Проведены работы по обследованию водных объектов в целях проведения мероприятий по ликвидации их засорения и загрязнения (расчистке).