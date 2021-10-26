В Рязанской области мужчина пытался убить сестру топором из-за бутылки спиртного

В селе Воршево Путятинского района полицейские задержали 60-летнего мужчину, который угрожал топором своей 56-летней сестре. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый проживает в одной квартире с потерпевшей. В день происшествия он украл из её сумки бутылку алкоголя. Заметив пропажу, женщина отчитала мужчину и потребовала, чтобы тот немедленно убирался из дома.

От таких слов злоумышленник пришёл в ярость, схватил топор и начал угрожать расправой. Прибывшие на место сотрудники полиции смогли нейтрализовать буяна.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.