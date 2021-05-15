В рязанской Горроще шесть улиц останутся без горячей воды на неделю

С понедельника, 17 мая, в рязанской Горроще отключат горячую воду. Без воды останутся жители шести улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения придется отключать горячую воду по ряду адресов. Водоснабжения не будет до пятницы, 21 мая.
Горячую воду отключат по следующим адресам:
- Улица Гагарина, дома № 16 (д/сад №123), 11;
- Улица 1-й проезд Гагарина, дом № 12;
- Улица Дзержинского, дом № 62 корп. 1;
- Улица Пушкина, дом № 38;
- Улица Стройкова, дома № 7, 11;
- Улица Татарская, дома № 7 корп. 1, 7 корп. 3, 14, 17.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.