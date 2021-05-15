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Суббота, 15 мая, 2021
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В рязанской Горроще шесть улиц останутся без горячей воды на неделю

Елена Лобанова
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С понедельника, 17 мая, в рязанской Горроще отключат горячую воду. Без воды останутся жители шести улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения придется отключать горячую воду по ряду адресов. Водоснабжения не будет до пятницы, 21 мая.

Горячую воду отключат по следующим адресам:

  • Улица Гагарина, дома № 16 (д/сад №123), 11;
  • Улица 1-й проезд Гагарина, дом № 12;
  • Улица Дзержинского, дом № 62 корп. 1;
  • Улица Пушкина, дом № 38;
  • Улица Стройкова, дома № 7, 11;
  • Улица Татарская, дома № 7 корп. 1, 7 корп. 3, 14, 17.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

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