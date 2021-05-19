В рязанской филармонии прошла торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии

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19 мая в рязанской областной филармонии прошла торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии.

Построение возглавила директор — Елена Буняшина.

Елена Ивановна – «пионер со стажем». Про таких, как она поётся в песне «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым». В 1987 году она была рекомендована в состав райкома комсомола и избрана секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ Рязани.

С 1989 по 1991 гг. являлась заместителем заведующего отделом учащейся и студенческой молодежи, секретарем Рязанского обкома ВЛКСМ, затем до 1997 года руководила Рязанским обкомом РСМ.

Видео с линейки в филармонии Елена Ивановна опубликовала в своём личном инстаграмм-аккаунте.