В рязанской центральной библиотеке имени Есенина открыли выставку с картинами «особенных» детей

В понедельник, 7 июня, в центральной библиотеке имени Есенина в Рязани открыли выставку с каротинам «особенных» детей. Мероприятие состоялось благодаря международному проекту «Без границ».
Данная программа помогает социальной реабилитации «особенных» детей и создает платформу для их творческого самовыражения. В рамках проекта провели форум о современном искусстве, круглый стол, мастер-классы.
«Без границ» поддержали многие университеты и колледжи, в том числе рязанское художественное училище имени Вагнера. В библиотеке также открыли выставку «1+1». Картины для нее рисовали профессиональные художники, которые вдохновлялись рисунками «особенных» детей.
Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец отметил, что в настоящее время библиотека имени Есенина — теплое место, где собираются друзья и единомышленники.
Министр подчеркнул, что в Рязанской области делается многое для адаптации таких людей к жизни в социуме.
В заключение директор благотворительного фонда Андрей Гришин наградил детей, которые приняли участие в выставке.