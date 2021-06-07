В рязанской центральной библиотеке имени Есенина открыли выставку с картинами «особенных» детей

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В понедельник, 7 июня, в центральной библиотеке имени Есенина в Рязани открыли выставку с каротинам «особенных» детей. Мероприятие состоялось благодаря международному проекту «Без границ».

Данная программа помогает социальной реабилитации «особенных» детей и создает платформу для их творческого самовыражения. В рамках проекта провели форум о современном искусстве, круглый стол, мастер-классы.

«Без границ» поддержали многие университеты и колледжи, в том числе рязанское художественное училище имени Вагнера. В библиотеке также открыли выставку «1+1». Картины для нее рисовали профессиональные художники, которые вдохновлялись рисунками «особенных» детей.

— Суть проекта в том, чтобы мы могли общаться об искусстве в любом субъекте РФ. Каждая работа сегодняшней выставки — прекрасна. Это не просто работа, но еще и большая история за холстом. Дети смогли пообщаться с художниками, которые приехали сюда из Москвы, — рассказал директор благотворительного фонда общественно-значимых инициатив Андрей Гришин.

Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец отметил, что в настоящее время библиотека имени Есенина — теплое место, где собираются друзья и единомышленники.

— Подготовка к выставке позволила приобщить детей к искусству и творчеству. Для нашего региона это особо значимое мероприятие. У нас около 4 000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Их участие в жизни социума для нас очень важно, потому что им нужно постоянно находиться в потоке событий, — подчеркнул Валерий Емец.

Министр подчеркнул, что в Рязанской области делается многое для адаптации таких людей к жизни в социуме.

В заключение директор благотворительного фонда Андрей Гришин наградил детей, которые приняли участие в выставке.