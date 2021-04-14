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Среда, 14 апреля, 2021
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В Рязани завершился Кубок по фигурному катанию

Валерия Мединская
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В Рязани завершился Кубок региона по фигурному катанию. Соревнования на коньках проходили в ДС «Олимпийский» 12 и 13 апреля. О результатах сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участие приняли более 100 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет. Победителей и призёров наградили медалями, грамотами и кубками Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Первых мест в своих разрядах добились: Лукьян Крохинов, Полина Субуханкулова, Роман Синицын, Варвара Березняк, Олег Филимонов, Елизавета Тинякова, Диана Нагайцева, Артем Воронов, Станислава Никитина, Алена Трухачева и Ангелина Козырева.

Спортивное мероприятие провели с соблюдением необходимых мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

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