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Пятница, 25 июня, 2021
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В Рязани завершились соревнования ФСБ

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В Рязани завершились соревнования ФСБ
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С 21 по 24 июня 2021 года на территории Рязанской области состоялись чемпионаты по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью органов ФСБ России в Центральном федеральном округе.

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших сотрудников территориальных и пограничных органов безопасности, в том числе 6 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта России.

Состязания проходили в упорной борьбе. Несмотря на сложные погодные условия, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, многим из них удалось повысить свою спортивную квалификацию.

В общекомандном зачете в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия призовые места распределились следующим образом: 1-е место заняла команда «Тверь-1», 2-е — «Ярославль-2». Лидерскую тройку замкнула сборная «Курск-1».

Лучшей по служебному двоеборью стала команда «Брянск-1», опередившая сборные «Воронеж-1» и «Белгород-2».

  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ
  • В Рязани завершились соревнования ФСБ

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