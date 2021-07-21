В Рязани завершается строительство двух яслей и 10 пристроек к детским садам

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На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы обсуждалась информация администрации Рязани о планах по развитию сети образовательных учреждений города в 2021-2022 годах. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как следует из доклада, нормативная наполняемость школ Рязани составляет 44 247 мест. В 2020-2021 учебном году численность учащихся школ города составила 57 464 человек, что на 13 217 человек больше норматива, в следующем учебном году прогнозируемая численность превысит 58 000 чел. Наиболее остро ситуация с доступностью общего образования наблюдается в районах с интенсивной застройкой (Кальное, ДПР-7,7А, Михайловское шоссе, Семчино, Мервино). Там намечено строительство новых школ. При этом в 2021-2022 годах запланировано строительство новой школы в Кальном на 1100 мест и строительство нового здания для школы №28 (Мервино) на 1100 мест.

Что касается детских садов, то увеличена до 72,4% доступность дошкольного образования для детей 2-3 лет (в 2019-2020 учебном году – 63%). В декабре 2020 года завершено строительство МАДОУ «Детский сад №38» на 290 мест, в январе 2021 года начато его комплектование. В начале 2020-2021 учебного года введены в эксплуатацию пристройки к зданиям садов №№ 22, 108, 112, 125, 140 (по 4 группы в каждом) на 400 мест для детей 2-3 лет. Создано 140 дополнительных мест для детей 2-7 лет в ДОУ № 37; 120 мест в ДОУ № 38; 40 мест в пристройках в ДОУ №№ 112, 125, 140 за счет финансирования из городского бюджета.

В 2021 году завершается возведение пристроек (760 мест) для детей до 3 лет к 10 детским садам: №№ 7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149. Ведется строительство двух отдельно стоящих зданий яслей на ул. Бугровка и Бирюзова на 120 мест для детей до 3 лет.