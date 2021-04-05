В Рязани засняли «дорогу-решето»

«Дорогу-решето» обнаружили на одной из улиц Рязани. Видео поделился пользователь соцсети.

Убитая дорога находится на улице Юбилейной. Видно, что на ней много ям и выбоин.

Ехать по ней нормально у водителей не представляется возможным.