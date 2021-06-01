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Вторник, 1 июня, 2021
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В Рязани заметили оленят

7info
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Двух маленьких оленят заметили в Рязани утром 1 июня. Видео размещено ВКонтакте.

Запись сделали в районе Дягилево. Животные, увидев людей, убежали с асфальтовой дороги в кусты.

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