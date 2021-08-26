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Четверг, 26 августа, 2021
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В Рязани задержали сбытчиков фальшивых денег

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В Рязани задержали сбытчиков фальшивых денег

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В Рязани сотрудники полиции задержали двух мужчин, занимавшихся сбытом фальшивых 5-тысячных купюр. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Поддельные деньги в конце июля обнаружили в супермаркетах Рязани и Рязанского района. В начале августа они появились в двух иконных лавках, цветочном магазине, супермаркетах. В общей сложности известно о 10 фальшивках.

Получив описание подозреваемых, полицейские смогли вычислить и задержать их. 24-летний мужчина ранее был судим за кражу, его 25-летний приятель судим за кражу, разбойное нападение, наркопреступление. Оба — жители Рязанского района.

Сбывали фальшивки задержанные как вместе, так и по отдельности. Деньги они тратили на синтетические наркотики.

Один из задержанных отправлен под домашний арест, со второго взята подписка о невыезде.

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