В Рязани задержали сбытчиков фальшивых денег

В Рязани сотрудники полиции задержали двух мужчин, занимавшихся сбытом фальшивых 5-тысячных купюр. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Поддельные деньги в конце июля обнаружили в супермаркетах Рязани и Рязанского района. В начале августа они появились в двух иконных лавках, цветочном магазине, супермаркетах. В общей сложности известно о 10 фальшивках.

Получив описание подозреваемых, полицейские смогли вычислить и задержать их. 24-летний мужчина ранее был судим за кражу, его 25-летний приятель судим за кражу, разбойное нападение, наркопреступление. Оба — жители Рязанского района.

Сбывали фальшивки задержанные как вместе, так и по отдельности. Деньги они тратили на синтетические наркотики.

Один из задержанных отправлен под домашний арест, со второго взята подписка о невыезде.