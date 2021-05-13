В Рязани задержали обманувшего 14 человек на 180 000 рублей мужчину

В Рязани задержали 28-летнего мужчину, который обманул 14 человек из разных регионов на 180 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
С ноября 2020 года 28-летний уроженец Пензенской области звонил своим жертвам и представлялся директором организации, в которой они работали.
От его действий пострадали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. Мужчина проживал в съемной квартире в Московском районе Рязани. Именно там его и задержали. В ходе обыска изъяты мобильные телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение для дела.
Ранее злоумышленник уже был судим за кражу, грабеж и мошенничество. Как раз после исправительной колонии он и поселился в Рязани. Просматривая интернет, мужчина находил контакты кафе и ресторанов, осуществлял звонки работникам, имеющим отношение к финансовым операциям, и под видом директора выманивал деньги.
Мужчина обманул не менее 14 человек, а общая сумма ущерба составила более 180 000 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По решению суда фигурант арестован. Проводится расследование.