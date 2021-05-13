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Четверг, 13 мая, 2021
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В Рязани задержали обманувшего 14 человек на 180 000 рублей мужчину

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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В Рязани задержали 28-летнего мужчину, который обманул 14 человек из разных регионов на 180 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

С ноября 2020 года 28-летний уроженец Пензенской области звонил своим жертвам и представлялся директором организации, в которой они работали. 

— Мужчина заявлял, что ему срочно нужны деньги. Он требовал перечислить имеющуюся выручку на указанный им счет. Поддавшись волнению, люди следовали указаниям злоумышленника. Так он похищал от 4 000 до 28 000 рублей, — говорится в сообщении. 

От его действий пострадали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. Мужчина проживал в съемной квартире в Московском районе Рязани. Именно там его и задержали. В ходе обыска изъяты мобильные телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение для дела.

Ранее злоумышленник уже был судим за кражу, грабеж и мошенничество. Как раз после исправительной колонии он и поселился в Рязани. Просматривая интернет, мужчина находил контакты кафе и ресторанов, осуществлял звонки работникам, имеющим отношение к финансовым операциям, и под видом директора выманивал деньги.

Мужчина обманул не менее 14 человек, а общая сумма ущерба составила более 180 000 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По решению суда фигурант арестован.  Проводится расследование.

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