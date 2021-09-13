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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Рязани заделали ямы на девяти участках дорог

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В Рязани заделали ямы на девяти участках дорог

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В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. О его результатах в понедельник, 13 сентября, отчиталась мэрия.

Со 2 по 9 сентября работы по ликвидации аварийных выбоин на улично-дорожной сети Рязани выполнялись на 9 участках: автодороге от ТЭЦ до Ряжского шоссе, улицах Тимакова, 3-й Мопровский переулок, Праволыбедская, Октябрьская, Новоселковская, Нахимова, Щорса, Черновицкая, Леволыбедская, 2-й Школьный переулок, Попова, Затинная, Белинского, Соборная, Интернациональная.

Общая площадь ремонта превысила 1000 кв. м, в работах были задействованы 4 бригады дирекции благоустройства города. Всего с начала года заделка выбоин выполнена на 237 участках улично-дорожной сети на площади более 45,5 тыс. кв. м.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Центральной, Маяковского, Коломенской, площади Мичурина.

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