В Рязани выявлены нарушения в работе коммерческих перевозчиков

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Управление транспорта администрации Рязани выявило нарушения в работе 12 коммерческих маршрутов, сообщил общественный совет, созданный при управлении.

Нарушения выявлены в работе перевозчиков, обслуживающих маршруты регулярных перевозок №№34, 33, 42, 66, 70, 85, 90, 91, 95, 96, 98а, 99. Виновных предупредили о возможном применении мер гражданско-правового характера.

Чиновники проверили перевозчиков на соблюдение графиков работы маршруток, их числа на маршрутах. Использовались данные ГЛОНАСС, а также личное наблюдение на остановках общественного транспорта.