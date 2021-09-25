В Рязани вынесли приговор мужчине за убийство знакомого металлической трубой

В Рязани суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который признан виновным в убийстве приятеля, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по региону.

Установлено, что обвиняемый совершил преступление 6 апреля 2021 года. Он приревновал свою супругу к односельчанину, между ними вспыхнула ссора. Мужчина схватил металлическую трубу и нанёс жертве несколько ударов по голове, от которых тот скончался до приезда медиков.

«В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.