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Среда, 20 октября, 2021
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В Рязани вынесли приговор мошеннице, обманувшей инвалида на 18 тыс. рублей

Александр Ильин

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Московский районный суд города Рязани вынес обвинительный приговор жительнице Томска, которая обманула рязанку, инвалида 2-й группы, на 18 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Инцидент произошёл летом 2019 года. По данным следствия, тогда осуждённая находилась в Рязани и лежала в больнице в одной палате с пострадавшей. В ходе своего пребывания там она сблизилась с рязанкой и, солгав, что работает в таможенной службе, предложила ей купить по скидке попугаев. 

Женщина увлекалась разведением этих животных и охотно заключила выгодную сделку. Для большей убедительности аферистка показала фотографии попугаев, скачанные из интернета. 

За двух попугаев рязанка отдала 18 тысяч рублей. На эти средства мошенница отправилась домой в Томск. После этого пострадавшая ни своих денег, ни попугаев не увидела. 

Задержав аферистку, полиция выяснила, что та уже прежде была судима за подобные преступления. Сейчас суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 7 месяцев. 

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