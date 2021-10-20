В Рязани вновь прошёл рейд по соблюдению масочного режима в транспорте

В среду, 20 октября, в Рязани провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация города.

Сотрудники Роспотребнадзора и управления транспорта проверили, как водители соблюдают санитарные нормы: используют ли перчатки, маски и дезинфицирующие средства.

Уточняется, что проверка осуществлялась на разворотных кругах на улице Березовой и в районе психбольницы.

Кроме того, специалисты провели «масочный» рейд на остановке у ТЦ «Круиз», по результатам которого были проведены 58 разъяснительных бесед и составлен 1 протокол.