В Рязани валят аварийные деревья

В Рязани валят деревья, которые признали аварийными. Об этом сообщает пресс-служба городской администарции.

Предварительное обследование деревьев проводит управление благоустройства города. Специалисты составляют акт осмотра зеленых насаждений, на основании которого принимается решение о валке или обрезке.

Сотрудники дирекции благоустройства со 2 по 8 апреля провели работы на улицах Речников, Космонавтов, Соколовской, Горького, Затинной, Связи, Урицкого, Шевченко, улице Шаповской в микрорайоне Дягилево. За время работы удалось спилить 30 деревьев (липа, ясень, клён, тополь).

Кроме того, сотрудники Дирекции обрезали ветки ясеня на улице Затинной. Всего на переработку вывезли 83 кубометра древесины.