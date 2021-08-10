В Рязани установят бюст маршала Сергея Бирюзова

Продолжаются работы по благоустройству сквера на перекрёстке улиц Станкозаводской и Бирюзова. Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас на объекте выполняются земляные работы, готовится основание под дорожку. Скоро туда завезут грунт и проведут озеленение. Затем там установят бюст маршала Сергея Семёновича Бирюзова.
Бюст маршала Сергея Семеновича Бирюзова был подарен городу по инициативе уроженца Скопина, режиссера и продюсера Юрия Душина, при поддержке Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» и Российского Военно-исторического общества.