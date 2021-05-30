7.9 C
Рязань
Воскресенье, 30 мая, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

В Рязани установили мемориальную доску Борису Пастернаку

7info7
- Advertisement -

30 мая, в день памяти Бориса Пастернака, в Рязани открыли мемориальную доску русскому поэту.

Она появилась на фасаде здания администрации города. В торжественной церемонии приняли участие начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова, литератор, инициатор установки памятной доски Галина Иванова, автор работы – рязанский скульптор Василий Горбунов, депутаты и неравнодушные граждане.

Борис Леонидович Пастернак – выдающийся писатель и блестящий переводчик. Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века. Шекспир, Гете, Шиллер – сегодня произведения этих поэтов любимы нами от части и потому, что на русский язык они были переведены Пастернаком. В 1958 году Борис Леонидович получил Нобелевскую премию по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]