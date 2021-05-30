В Рязани установили мемориальную доску Борису Пастернаку

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30 мая, в день памяти Бориса Пастернака, в Рязани открыли мемориальную доску русскому поэту.

Она появилась на фасаде здания администрации города. В торжественной церемонии приняли участие начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова, литератор, инициатор установки памятной доски Галина Иванова, автор работы – рязанский скульптор Василий Горбунов, депутаты и неравнодушные граждане.

Борис Леонидович Пастернак – выдающийся писатель и блестящий переводчик. Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века. Шекспир, Гете, Шиллер – сегодня произведения этих поэтов любимы нами от части и потому, что на русский язык они были переведены Пастернаком. В 1958 году Борис Леонидович получил Нобелевскую премию по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа.