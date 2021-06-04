В Рязани три дня будут отключать электроэнергию

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В Рязани три дня подряд будут отключать электричество в жилых домах. Об этом информирует пресс-служба администрации.

Причина – проведение работ по опиловке аварийных деревьев.

7 и 8 июня их будут проводить с 09.30 до 16.00 по следующим адресам:

улица Окская, дома с 3 по 15, улица Кальная, дом 30, дом 50, дом 53, дом 63, дом 65, дом 67, дом 69, дом 73, дом 93, дом 95, дом 107, дом 117, улица Касимовский переулок, дом 2, дом 2а, дом 4, дом 6, дом 9, дом 11 стр. 1,

улица Касимовское шоссе, дом 23 стр. 5, дом 33, дом 35а, дом 45,

улица Панферовский переулок, дом 1, дом 2, дом 4, дом 10, дом 14.

8 и 9 июня с 10.00 до 14.00 не будет электричества по следующим адресам: улица 1-я Железнодорожная, дом 24, дом 26, дом 42, дом 44, дом 46,

улица 1-й проезд Гагарина, дом 1, дом 2, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9,

улица Татарская, дом 3, дом 4,