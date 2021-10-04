В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 3 октября, в ледовом Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошло торжественное открытие регионального этапа XI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Организаторы Ночной хоккейной лиги устроили настоящий праздник не только для участников, но и для многочисленных зрителей. Кроме захватывающих игр, для болельщиков в этот день провели розыгрыш призов. С показательными выступлениями на лёд вышли фигуристы Дворца спорта, ведущий заводил трибуны, а группа поддержки радовала красивыми танцами.

С этой задачей в Рязанской области отлично справляются: НХЛ — одно из самых массовых спортивных состязаний в регионе. В этом сезоне команды поборются за победу в трёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига надежды». Для участия заявилось рекордное число команд — 42. Турнир объединяет почти тысячу хоккеистов-любителей из Рязанской области. В календаре запланировано 414 игр, которые увидят не менее 20000 болельщиков.

Во время торжественной церемонии открытия турнира участников и болельщиков приветствовали: прославленный советский вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Мышкин; министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов; региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области, президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Владимир Семёнович отметил, что ему приятно снова быть на Рязанской земле и вновь открывать этот турнир.

Мне хочется пожелать игрокам, зрителям большого искромётного результативного хоккея, и самое главное — здоровья. В хороший путь, рязанцы, — напутствовал Мышкин.

Владислав Фролов поприветствовал собравшихся от имени губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Хочу пожелать вам хорошего сезона. Поменьше травм, лучше чтобы их не было вообще, — обратился Фролов к хоккеистам.

Олег Смирнов вспомнил, как открывал первый турнир вместе с тогдашним министром спорта Рязанской области Татьяной Пыжонковой. На большом экране показали фотографию, которую теперь можно назвать историческим снимком.

Я сказал, что количество участников будет расти в геометрической прогрессии, — вспомнил Смирнов. — Нас было семь команд, сто человек. Через десть лет уже около тысячи участников и 42 команды.

Олег Смирнов отметил, что хоккей в Рязанской области развивается. Появилась новая спортшкола «Айсберг», в команде ВХЛ и «молодёжке» играют уже 19 местных воспитанников. А любительский хоккей стремительно расширяется.

Желаю всем участникам, всем зрителям хорошего сезона, — обратился к собравшимся Смирнов. — Как сказал Владимир Владимирович Путин, этим турниром мы повышаем качество жизни, продлеваем её. Удачи всем! Мы начинаем!

В рамках открытия были вручены благодарственные письма Ночной хоккейной лиги России. Награды получили: министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, глава Скопинского района Александр Боков, директор Дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова и директор ФСК «Планета спорта» города Сасово Виталий Икрянников.

Завершилась торжественная церемония открытия НХЛ выступлениями фигуристов, занимающихся в ДС «Олимпийский». После чего на лёд вышли команды Т-34 и Касимовского УПХГ. Узнать результаты этой, а также всех других игр, почитать отчёты, посмотреть фоторепортажи можно на официальном сайте лиги.

Проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель — развитие и популяризация массового любительского хоккея в России.

Партнеры «НХЛ Рязань» — это известные компании, поддерживающие массовый спорт в регионе и в стране в целом.