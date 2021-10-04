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Понедельник, 4 октября, 2021
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В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги

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В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги

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В воскресенье, 3 октября, в ледовом Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошло торжественное открытие регионального этапа XI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Организаторы Ночной хоккейной лиги устроили настоящий праздник не только для участников, но и для многочисленных зрителей. Кроме захватывающих игр, для болельщиков в этот день провели розыгрыш призов. С показательными выступлениями на лёд вышли фигуристы Дворца спорта, ведущий заводил трибуны, а группа поддержки радовала красивыми танцами.

С этой задачей в Рязанской области отлично справляются: НХЛ — одно из самых массовых спортивных состязаний в регионе. В этом сезоне команды поборются за победу в трёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига надежды». Для участия заявилось рекордное число команд — 42. Турнир объединяет почти тысячу хоккеистов-любителей из Рязанской области. В календаре запланировано 414 игр, которые увидят не менее 20000 болельщиков.

Во время торжественной церемонии открытия турнира участников и болельщиков приветствовали: прославленный советский вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Мышкин; министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов; региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области, президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Владимир Семёнович отметил, что ему приятно снова быть на Рязанской земле и вновь открывать этот турнир.

Мне хочется пожелать игрокам, зрителям большого искромётного результативного хоккея, и самое главное — здоровья. В хороший путь, рязанцы, — напутствовал Мышкин.

Владислав Фролов поприветствовал собравшихся от имени губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Хочу пожелать вам хорошего сезона. Поменьше травм, лучше чтобы их не было вообще, — обратился Фролов к хоккеистам.

Олег Смирнов вспомнил, как открывал первый турнир вместе с тогдашним министром спорта Рязанской области Татьяной Пыжонковой. На большом экране показали фотографию, которую теперь можно назвать историческим снимком.

Я сказал, что количество участников будет расти в геометрической прогрессии, — вспомнил Смирнов. — Нас было семь команд, сто человек. Через десть лет уже около тысячи участников и 42 команды.

Олег Смирнов отметил, что хоккей в Рязанской области развивается. Появилась новая спортшкола «Айсберг», в команде ВХЛ и «молодёжке» играют уже 19 местных воспитанников. А любительский хоккей стремительно расширяется.

Желаю всем участникам, всем зрителям хорошего сезона, — обратился к собравшимся Смирнов. — Как сказал Владимир Владимирович Путин, этим турниром мы повышаем качество жизни, продлеваем её. Удачи всем! Мы начинаем!

В рамках открытия были вручены благодарственные письма Ночной хоккейной лиги России. Награды получили: министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, глава Скопинского района Александр Боков, директор Дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова и директор ФСК «Планета спорта» города Сасово Виталий Икрянников.

Завершилась торжественная церемония открытия НХЛ выступлениями фигуристов, занимающихся в ДС «Олимпийский». После чего на лёд вышли команды Т-34 и Касимовского УПХГ. Узнать результаты этой, а также всех других игр, почитать отчёты, посмотреть фоторепортажи можно на официальном сайте лиги.

  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги
  • В Рязани торжественно открыли 11-й сезон Ночной хоккейной лиги

Проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель — развитие и популяризация массового любительского хоккея в России.

Партнеры «НХЛ Рязань» — это известные компании, поддерживающие массовый спорт в регионе и в стране в целом.

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