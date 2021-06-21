В Рязани строят школы и детские сады

- Advertisement -

Благодаря Национальному проекту «Образование» в Рязани создаются новые объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказала, отчитываясь перед депутатами гордумы, мэр города Елена Сорокина.

В 2020 году построена новая школа на 1100 мест в микрорайоне Горроща. Это позволило не только обеспечить обучение школьников 5-й гимназии в одну смену, но и открыть новые классы, увеличить возможности питания учащихся в столовой, создать комфортные условия для занятий детей спортом, творчеством.

Разработаны новые модели организации детского питания в школах города. С 1 сентября бесплатное горячее питание получают 25,7 тыс. учащихся 1-4 классов, 7,5 тысяч учащихся льготной категории.

Благодаря Национальному проекту общеобразовательные учреждения получили дополнительное финансирование.

В школе № 72 это позволило создать лаборатории 3D-моделирования, текстильной робототехники, в школе № 16 — лабораторию «Правильное питание», IT-зоны финансовой грамотности. В лицее № 4 создана сетевая площадка по поддержке профильного образования.

Продолжается строительство детских садов в рамках Нацпроекта «Жилье и городская среда». В феврале 2020 года распахнул свои двери новый детский сад № 37 на 220 мест в микрорайоне «Олимпийский городок».

В микрорайоне ДПР-7 завершилось строительство детского сада № 38. Это новый и пока единственный в Рязани проект, рассчитанный на 290 мест, оснащённый современными мастерскими, лабораториями для увлекательного развития дошколят.

В рамках Нацпроекта «Демография» продолжается создание мест для детей ясельного возраста. За счёт строительства пристроек к основным зданиям детских садов в самых востребованных микрорайонах города «Московский» и «Дашково-Песочня» в прошлом году было создано 400 мест для детей в возрасте до 3 лет.