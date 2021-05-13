15.3 C
Рязань
Четверг, 13 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

В Рязани строят артезианские скважины для Водоканала

7info
- Advertisement -

На Окской очистной водопроводной станции в селе Дядьково строят три артезианские скважины. 12 мая с ходом строительства ознакомился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным пресс-службы регионального правительства, работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода», являющегося частью национального проекта «Жильё и городская среда». Одна из скважин построена, к ней ведут водопроводную сеть, прокладывают силовой кабель.

После ввода скважин в строй доля артезианской воды в Рязани увеличится с 40 до 50%. В 2022 на Окском водозаборе планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.

Обращаясь к журналистам, губернатор Любимов заявил, что работы по улучшению качества водопроводной воды продолжатся. Водоканалу Рязани необходима масштабная модернизация, отметил глава региона.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]