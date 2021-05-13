В Рязани строят артезианские скважины для Водоканала

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На Окской очистной водопроводной станции в селе Дядьково строят три артезианские скважины. 12 мая с ходом строительства ознакомился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным пресс-службы регионального правительства, работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода», являющегося частью национального проекта «Жильё и городская среда». Одна из скважин построена, к ней ведут водопроводную сеть, прокладывают силовой кабель.

После ввода скважин в строй доля артезианской воды в Рязани увеличится с 40 до 50%. В 2022 на Окском водозаборе планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.

Обращаясь к журналистам, губернатор Любимов заявил, что работы по улучшению качества водопроводной воды продолжатся. Водоканалу Рязани необходима масштабная модернизация, отметил глава региона.