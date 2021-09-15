9.7 C
Рязань
Среда, 15 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани стоматологу готовы платить до 200 тысяч рублей

7info
В Рязани стоматологу готовы платить до 200 тысяч рублей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 90 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

В Рязани самую высокую зарплату готовы платить врачу-стоматологу с опытом работы от 1 года — до 200 тыс. рублей. Работодатель предоставляет возможность частичной занятости, кабинет в центре города и наличие парковки.

Второе место занимает ведущий разработчик «1С» с зарплатой от 120 тыс. рублей. Будущему сотруднику предлагают гибкий график работы, возможность частичной удаленной работы, медицинское страхование, корпоративные обеды в кафе, компенсацию обучения и дополнительные денежные бонусы.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в городе должность руководителя группы активных продаж с опытом работы от 3-х лет и заработной платой от 93 тыс. рублей. Успешному кандидату обещают премии за выполнение задач.

В рейтинг также вошли вакансии водитель-курьера с личным автомобилем с зарплатой от 80 тыс. рублей, и место программиста «1С» — от 70 до 87 тыс. рублей. IT-специалисту компания предоставляет оплачиваемый отпуск и больничный, материальную помощь и социальные выплаты и добровольное медицинское страхование за счёт работодателя.

Должность Предлагаемая зарплата
1Врач-стоматолог до 200 000 руб.
2Ведущий разработчик «1С» от 120 000 руб.
3Руководитель группы активных продаж 93 600 руб.
4Водитель-курьер с личным автомобилем от 80 000 руб.
5Программист «1С» 70 000 — 87 000 руб.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,623ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости мира

В Петербурге в заброшенном автобусе сгорел человек

Новости Рязани

Ефремов рассказал о «трещине в жизни» перед смертельным ДТП

Новости мира

Лихач на «приоре» насмерть сбил водителя такси и покалечил пассажира

Власть

Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум

Новости Рязани

Отменён оправдательный приговор в отношении возможного заказчика убийства рязанского бизнесмена

Новости Рязани

В Рязанской области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусом

Новости мира

Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе увеличили спрос на ипотеку на 18%

Новости Рязани

Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»

Новости Рязани

В России изменят правила назначения пособий на детей 3-7 лет

Новости мира

Мать сажала детей на цепь, чтобы экономить на еде и посылать деньги зэку в СИЗО

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]