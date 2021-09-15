В Рязани стоматологу готовы платить до 200 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 90 000 вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

В Рязани самую высокую зарплату готовы платить врачу-стоматологу с опытом работы от 1 года — до 200 тыс. рублей. Работодатель предоставляет возможность частичной занятости, кабинет в центре города и наличие парковки.

Второе место занимает ведущий разработчик «1С» с зарплатой от 120 тыс. рублей. Будущему сотруднику предлагают гибкий график работы, возможность частичной удаленной работы, медицинское страхование, корпоративные обеды в кафе, компенсацию обучения и дополнительные денежные бонусы.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в городе должность руководителя группы активных продаж с опытом работы от 3-х лет и заработной платой от 93 тыс. рублей. Успешному кандидату обещают премии за выполнение задач.

В рейтинг также вошли вакансии водитель-курьера с личным автомобилем с зарплатой от 80 тыс. рублей, и место программиста «1С» — от 70 до 87 тыс. рублей. IT-специалисту компания предоставляет оплачиваемый отпуск и больничный, материальную помощь и социальные выплаты и добровольное медицинское страхование за счёт работодателя.