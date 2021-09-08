В Рязани стартовал деловой форум “Вектор производительности”

В среду, 8 сентября, в Рязани стартовал двухдневный III деловой форум “Вектор производительности”. Основной темой для обсуждения стали подходы к расширению количества предприятий и организаций, которые используют технологии бережливого производства для повышения производительности труда в социальной и промышленной сферах, а также в органах государственной и муниципальной власти.

Форум объединил свыше 530 человек из Рязанской области и еще 37 регионов РФ. Участниками стали сотрудники и руководители крупных российских и рязанских компаний, ведомств, которые внедряют технологии бережливого производства. В качестве спикеров выступили представители ГК «Росатом», РАНХиГС, АО «Гринатом», группы ГАЗ, региональных органов власти и других ведомств.

Участники форума познакомились с технологиями бережливого производства в так называемом «Городе производительности» — модельных площадках образовательного и медицинского учреждений, центра предоставления услуг, экспресс-приемной городской администрации, промышленного предприятия.

В рамках форума состоялось и пленарное заседание, на котором выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов, замдиректора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Иван Костин, гендиректор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, замгендиректора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов, гендиректор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Worldskills Россия)» Роберт Уразов, исполнительный директор ООО НПП «Тепловодохран» Андрей Козлов. Спикеры рассказали о принципах внедрения бережливого производства в системы здравоохранения, образования, соцзащиты населения, промышленности и дорожного строительства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность убеждения людей в эффективности принципов бережливого производства. Чтобы изменить мышление людей, необходимо на достойных примерах показывать, зачем и почему необходимо внедрять такой принцип работы.

— Бережливое производство – это не просто механизм. Это способ к запуску эффективных путей развития, огромный ресурс, который еще пока толком не задействован, но который мы должны использовать, чтобы развивать всю Рязанскую область, — подчеркнул глава региона.

Заместитель гендиректора по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов представил участникам рабочие материалы по реализации программы

«Эффективный регион», что подразумевают мягкую модель развертывания бережливости. Наряду с разработкой тематической стратегии и созданием центров компетенций по базовым отраслям она предусматривает развитие горизонтального взаимодействия участников и соревновательную составляющую, то есть рейтингование через партнёрские проверки и самооценку.

Губернатор Рязанской области согласился запустить такое рейтингирование в регионе.

Заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Иван Костин заявил о запуске цифровой экосистемы производительности труда. Это позволит предприятиям в режиме реального времени проводить диагностику производственных процессов и выявлять свои слабые места, откроет для организаций доступ к широкому кругу отечественных решений по увеличению выручки.

Гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон напомнил, что государство вкладывает средства во внедрение бережливого производства для обеспечения здоровой экономики, замещения импорта на внутреннем рынке и развития экспорта.

— Предприятия, зашедшие в наш нацпроект, за год получили 50 млрд рублей добавленной стоимости и дали 6 млрд рублей дополнительных налогов. Это практическая эффективность бережливого производства для каждого жителя, — подчеркнул гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

Исполнительный директор ООО НПП «Тепловодохран» Андрей Козлов поделился историей успеха, который был достигнут благодаря активной работе в рамках нацпроекта «Производительность труда». По словам Андрея Козлова основной акцент был сделан на создание комфортной атмосферы для работников предприятия.

— На сегодняшний день предприятие активно тиражирует накопленный опыт на другие производственные участки. В ближайшее время, расширяя производственные мощности, мы начинаем строительство нового завода. Он появится на территории индустриального парка «Рязанский», — отметил исполнительный директор ООО НПП «Тепловодохран».

Второй день форума пройдет 9 сентября. В Лесопарке запланировано проведение деловой игры «Фабрика процессов». Участники смогут познакомиться с методами бережливого производства во время имитации производственного цикла.